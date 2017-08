Tornano a crescere le rimesse degli immigrati che vivono in Lombardia

soldi valute cambi moneta borsa economia mondo

Ogni immigrato che vive in Lombardia invia nel Paese di origine, in media, mille euro all’anno. È questo uno dei dati contenuti in uno studio della Camera di Commercio di Milano, nel quale è evidenziata la ripresa delle rimesse effettuate dagli stranieri nella nostra regione.

È infatti dell’1% (11 milioni di euro) in più rispetto al 2015 il totale delle rimesse effettuate dalla Lombardia, un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale (-3,4%)

Le rimesse lombarde pesano il 23% del totale italiano con Milano che è seconda a livello nazionale con 587 milioni di euro (11,6%), superata solo da Roma (13,2%). Tra le prime dieci province italiane anche Brescia (sesta con 151 milioni di euro, 3% nazionale e +3,9% in un anno) e Bergamo (nona con 108 milioni di euro, +4,4%). In crescita soprattutto le rimesse da Monza e Brianza e Lodi (+19% l’una) e Lecco (+14,2%) mentre sono in calo quelle dalla provincia di Varese (-2,9%, stesso dato percentuale di Milano) e Sondrio (-1,2%).

Tra i paesi in cui arrivano le rimesse effettuate dalla Lombardia ci sono innanzitutto il Senegal (il 18,1% delle rimesse da Bergamo, il 22,4% da Lecco), il Pakistan (il 13,9% da Brescia, il 12% da Monza e Brianza), la Romania (8,9% da Como, 20,8% da Lodi, 17,7% da Pavia, 9,9% da Varese), l’India (29,6% da Cremona, 23,5% da Mantova (23,5%), il Marocco (10,3% da Sondrio) e le Filippine (15% da Milano).

In crescita generale le rimesse verso lo Sri Lanka, Bangladesh e Pakistan mentre continuano a ridursi quelle cinesi, -35%, dopo il -39,8% fatto segnare nell’anno precedente.