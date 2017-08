Torrente Lura a secco. Nuova moria di pesci

Torrente Lura: pesci a rischio

“Ci siamo mobilitati contattando anche la Provincia, stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione valutando, giorno per giorno, cosa fare per affrontare le criticità”. Così dal Comune si sono riboccati le maniche per affrontare una nuova moria di pesci vaironi nel torrente Lura.

Come due anni fa la secca estiva del corso d’acqua che attraversa Saronno sta mettendo a rischio migliaia di pesci. Come in passato gli esemplari presenti nel torrente si sono radunati nella pozza d’acqua nei pressi del ponte di via Tommaseo. Guardando nell’acqua è possibile vederli agonizzanti nell’acqua bollente. Uno spettacolo che ha lasciato senza parole molti saronnesi che hanno chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale che due anni fa aveva prima aumentato l’acqua della pozza e poi trasferito i pesci sopravvissuti nell’Olona.

Ieri pomeriggio un ispettore ambientale del Comune ha effettuato un sopralluogo verificando tra gli altri parametri anche la temperatura dell’acqua. E’ stata contattata la sezione faunistica della polizia provinciale per valutare la situazione e decidere come agire.