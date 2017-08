Trascina con l’auto una donna e il suo cane per rubare una borsa

Foto varie

Quando uno scippo può sfociare in una tragedia. Fortunatamente è finita con pochi giorni di prognosi e tanto spavento per una donna e per il suo cane, aggrediti da un uomo che ha strappato violentemente la borsa della donna alla quale era legato anche il guinzaglio del 4 zampe e ha tentato la fuga in auto.

Nel pomeriggio di ieri una signora legnanese, mentre camminava con al guinzaglio il suo cagnolino, è stata aggredita da un 34enne che ha tentato di strapparle la borsa di mano. La donna ha resistito con tutte le sue forze, anche perché a quella borsa era legato il guinzaglio del suo cane.

La violenza inaudita dell’uomo però non si è fermata, è salito sulla propria autovettura, una Toyota Yaris, ed è partito incurante del fatto che stesse trascinandosi dietro sia la donna che il piccolo animale. Sì è passato di mano la borsa, chiudendosi la porta e partendo, tenendola dal finestrino. Dopo diversi metri La donna non ce l’ha fatta ed ha dovuto mollare la presa vedendo il suo Artù che veniva trascinato dall’auto ormai in corsa.

Dopo diversi metri e grazie anche ad una signora che, vedendo la scena ha cercato di afferrare il guinzaglio al volo, e ad un motociclista che ha tentato un inseguimento del fuggitivo, la borsa gli è sfuggita di mano, cadendo a terra, con il cane sanguinante e dolorante anch’egli rimasto sull’asfalto.

Nonostante le ferite riportate, la donna ha potuto riabbracciare il suo animaletto e riavere la borsa, mentre del rapinatore si sono perse, momentaneamente, le tracce. Avvisate le forze di Polizia è scattata subito la caccia all’uomo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano sono riusciti, dalla descrizione fatta dalla vittima e da alcuni testimoni, dalle immagini visionate, a individuare l’autore, un 34enne Legnanese che doveva essere agli arresti domiciliari.

Subito lo hanno cercato a casa ma non è stato trovato. Le ricerche, però, non si sono mai interrotte e hanno consentito di rintracciarlo a Milano dove i militari, grazie alla fattiva collaborazione dei colleghi della Compagnia di Milano Duomo, sono riusciti a bloccarlo.

E’ stato riportato a Legnano dove all’esito delle attività è stato tratto in arresto per la rapina, per l’evasione dagli arresti domiciliari e per il maltrattamento di animali. La donna ha riportato lesioni per 7 giorni, perlopiù contusioni e qualche abrasione alle braccia ed alle gambe.

Sull’autovettura c’era ancora il suo sangue. Il cucciolo è stato visitato dal suo medico veterinario: ha riportato l’abrasione dei cuscinetti delle zampe e dovrà per qualche tempo utilizzare delle apposite scarpine. Ora il malvivente si trova presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio dove aspetterà la convalida dell’arresto.