Trattori contro il terrorismo alle sagre, la proposta degli agricoltori

Trattori contro il terrorismo. È la proposta, o meglio, la disponibilità che Copagri Lombardia, organizzazione rappresentativa dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli, ha fatto all’autorità.

“La nostra organizzazione, spiegano, ha inviato una nota al Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e alle prefetture lombarde sul possibile utilizzo di trattori quali mezzi di protezione dei centri urbani, in particolari occasioni quali feste o eventi in genere, con lo scopo di salvaguardare la cittadinanza in misure antintrusione in ogni iniziativa che le istituzioni e le amministrazioni comunali ritenessero opportuna”.

“Il mondo agricolo è sempre stato e sempre sarà vicino ai propri territori e ai cittadini. Crediamo che tale iniziativa, oltre ad essere utile essendo facilmente adottabile senza particolari esborsi economici, possa rappresentare un gradito segnale di vicinanza tra agricoltura, cittadini e territori, per noi elemento indispensabile e rappresentativo della cultura contadina quale pilastro della nostra storia”.

Queste le parole di Roberto Cavaliere, Presidente di Copagri Lombardia, in merito alla disponibilità dell’organizzazione e dei suoi associati a mettere a disposizione i trattori a tutela della sicurezza.