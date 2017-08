Tre giorni di festa col Movimento 5 Stelle

Il nuovo album per tutto quello che ci serve

Nei giorni 1, 2 e 3 settembre si terrà a Fagnano Olona, presso l’area feste di Via De Amicis, la seconda edizione di “Fagnano Olona sotto le Stelle”, festa promossa dal Movimento 5 Stelle locale. Durante le tre serate si potrà mangiare e bere presso lo stand gastronomico allestito.

Inoltre alla domenica sarà possibile fermarsi anche a pranzo, per degustare paella e sangria su prenotazione telefonando allo 340 6520386.

Per tutte le tre serate , come l’anno scorso, si potrà ascoltare musica dal vivo. Venerdì si esibirà la “Ekoline Band”. Sabato la “Urlo Show Band” e domenica i “Libido Pop”.

Non mancheranno gli interventi degli esponenti politici del Movimento per discutere sulle problematiche locali e nazionali. Per ora i confermati sono: venerdì l’Europarlamentare Eleonora Evi; sabato l’Onorevole Sergio Battelli; sabato e domenica l’onorevole Cosimo Petraroli. Per tutte e tre le sere sarà presente la consigliere regionale Paola Macchi.

