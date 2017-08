Tre giorni di festa e divertimento con Morosoccer 2017

foto varie di eventi vari

Divertimento, solidarietà, sport e amicizia. Sono questi alcuni degli ingredienti preparati e cucinati per “Morosoccer 2017, la sagra del calcio”, la manifestazione organizzata dai ragazzi della Asd Bidone negli spazi dell’oratorio di Morosolo (piazza Giovanni XXIII, comune di Casciago), ideale apertura per la settimana di festa del paese che prosegue con la classica Risottata e con gli eventi della Sagra Settembrina.

Le date da segnare in agenda sono quelle di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, quando l’oratorio di Morosolo si colorerà e si riempirà di eventi, ottima cucina, birra a volontà e tanto altro.

Protagonista dei tre giorni il torneo di calcio a 7 giunto alla nona edizione, per il secondo anno dedicato alla memoria di Dante Parietti, fondatore della Pro Loco di Casciago e amico dei Bidone, scomparso prematuramente nel 2015: venerdì sera e sabato pomeriggio i gironi eliminatori con 12 squadre coinvolte, sabato sera le eliminazioni dirette e domenica pomeriggio le fasi salienti, con la finale prevista per le 21.30 di domenica sera.

Venerdì 1 settembre la cucina aprirà alle 20, con salamelle, tomini, würstel, patatine e il piatto del giorno a cura di chef Germano, che preparerà i suoi mitici bocconcini. Per i golosi, crêpes a volontà per tutte e tre le serate. Dalle 21, spazio alla musica con i balli del Latin Paradise.

Sabato 2 settembre si parte di pomeriggio con un appuntamento birrofilo: fa tappa a Morosolo la settima edizione di Malto Gradimento, il concorso per homebrewers ideato da Damiano Franzetti di VareseNews, con premiazioni a partire dalle 18 (per informazioni e iscrizioni maltogradimento@gmail.com). In serata via al torneo di calcio balilla e a quello di target soccer (o calcio bersaglio), una delle divertenti novità di questa edizione di Morosoccer, per mettere alla prova le proprie capacità balistiche (10 €, iscrizioni sul posto). La cucina offre come specialità del giorno il panino Pit Beef, specialità BBQ preparata dai cuochi Germano e Ste, oltre al consolidato menù ricco di scelta. Sarà presente anche Le dolci delizie con le sue gustose proposte. In serata, alle 21, musica con la reunion dei Befolk.

Domenica 3 settembre si parte alla mattina con il torneo riservato ai bambini, in collaborazione con la Asd Cas.Mo.. Dalla mattina si potrà anche passeggiare tra le bancarelle del mercatino di hobbistica, ricco di proposte interessanti e particolari. Nel pomeriggio, sul playground dell’oratorio di Morosolo, via al torneo di basket 3vs3 (5 € a testa, info e iscrizioni Giorgio 3287050310), mentre nella sala interna si sfideranno numerose e agguerrite coppie decise a portarsi a casa i premi del Burraco, con i fondi raccolti devoluti in favore dei progetti della Apd Vharese (10 € quota minima, info e iscrizioni Sergio Finazzi 3334926518). Alle 18 ci sarà l’estrazione della lotteria benefica organizzata in favore del Millepiedi onlus, che per tutti i giorni della manifestazione esporrà una mostra di quadri e fotografie realizzate dei propri utenti e metterà a disposizione per visite guidate la casa sita all’interno del centro parrocchiale. Sarà aperto per tutto il giorno il target soccer, con la possibilità di sfidare gli amici e partecipare a mini tornei creati in vari momenti. Per gli amanti del gusto, da non perdere il panino speciale Pulled pork, preparato con sapiente cura da Ste e Germano, insieme all’offerta completa del variegato menù Bidone. E ancora gare di tiro alla fune, il tappeto elastico per i più piccoli, babydance, Buttiamola in Panda e tanti altri momenti di divertimento e allegria. Non mancate!