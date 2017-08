Tre giorni di musica con Infestante Festival

Infestante Festival 2017 Free Entry

Al via la quinta edizione dell’Infestante Festival che torna arriva puntuale e con un ricco programma. Sarà un weekend all’insegna di grandi live, spettacoli e laboratori, cucina da paura, birre artigianali quello che vi aspetta da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre.

Come sempre l’Infestante è ad ingresso libero e gratuito ed è senza sponsor o finanziamenti quindi, per la continuazione di questa bella e attiva esperienza, è necessaria la vostra collaborazione nel diffondere e partecipare. Qua il programma completo e gli aggiornamenti sul festival.

PROGRAMMA DELLE SERATE

Giovedì 31 Agosto – Notte Folk

Apertura cancelli ore 18

– Uncle Bard & The Dirty Bastards

– One Horse Band

Venerdì 1 Settembre – Notte Ska

Apertura cancelli ore 18

– Vallanzaska

– Uniposka

– Elton Novara

– SILENT DISCO, La Grande Festa Silenziosa

Sabato 2 Settembre – Notte Rap

Apertura cancelli ore 15

– Kaos One & DJ Craim

– Kabo & Dj Wolf + ManArmata

– SILENT DISCO, La Grande Festa Silenziosa

Domenica 3 Settembre – Notte Indie

Apertura cancelli ore 12 con Pranzo Popolare Infestante

– Eugenio in Via Di Gioia

– Gli Animali Fantastici del Sudamerica

In più…

attività e laboratori liberi e Infestanti; dalle 18 area relax e cocktail; dopo i Live… musica ove tutto tace con la SILENT DISCO. Domenica apertura cancelli alle 12.00 per il Pranzo Popolare Infestante.