Tre varesini ai mondiali “Micro”

Foto varie di vela, barche e velisti

Il lago francese di Annecy sta per ospitare il Campionato del Mondo di vela per la classe “Micro”: nella località della Savoia sono già giunti gli equipaggi e gli scafi che parteciperanno alle regate, compresi i ragazzi di “Belimo”.

Foto MicroClassItalia

Matteo Vanelli, Alessandro Marolli e Tyler Nizzetto sono i tre giovani varesini che gareggeranno a bordo dell’imbarcazione azzurra con numero velico ITA 80. I ruoli a bordo – spiega il portale specializzato Nautica Report – sono consolidati da diverse stagioni visto che i tre velisti si conoscono alla perfezione.

Il timone è affidato ad Alessandro Marolli, presenza fissa nella parte alta delle ranking-list Laser Radial; lo skipper è Matteo Vanelli, figura storica nel giro sportivo dell’attuale Classe Micro in Italia. Tyler Nizzetto infine è il responsabile delle scotte, il jolly vincente di molti armatori, dalle Stazze internazionali ai Classe Libera.

Prima della partenza per Annecy, lo scafo di Belimo si è sottoposto agli ultimi accorgimenti tecnici per il Mondiale. Su ITA 80 sono stati ritoccati i profili delle appendici, rinfrescati i componenti dell’armo di coperta e verniciato lo scafo. Il tris varesino ha avuto un paio di giorni per conoscere e provare il campo di regata e le sue particolarità: da oggi però si fa sul serio.