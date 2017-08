Treni, problemi su Gallarate e Saronno

Foto varie

Qualche disagio questa mattina, 4 agosto per i viaggiatori di alcune linee frequentate dai pendolari varesini. Sul sito di Trenord, alla pagina “circolazione in tempo reale” la situazione in diretta.

SARONNO-SEREGNO-ALBAIRATE

Il treno 24110 (ALBAIRATE 07:08 – SARONNO 08:54) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a SARONNO possono utilizzare il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24).

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) viaggia con 13 minuti di ritardo, per un inconveniente tecnico che si è verificato durante la preparazione del treno.

CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO

Il treno 25221 (RHO 06:43 – CHIASSO 08:17) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 06:56, a causa di un inconveniente tecnico.

I viaggiatori in partenza da RHO possono utilizzare i treni suburbani S5 e S6 fino a MILANO e la linea suburbana S11 fino a CHIASSO.