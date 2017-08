Treno fermo in stazione: ritardi sulla Milano Domodossola

immagini di treni di trenord

Ritardi sono stati registrati questa mattina, martedì 8 agosto, sulla tratta ferroviaria Domodossola Gallarate Milano.

Due gli eventi che hanno contribuito ai disagi: il treno in partenza da Arona poco prima delle 7 è rimasto fermo a causa di un inconveniente tecnico. Rallentamenti sino a mezz’ora, inoltre, sono stati provocati da un treno non di Trenord che è rimasto fermo per un guasto alla stazione di Sesto Calende.