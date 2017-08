Troppa fretta e nessun piano d’emergenza: per questo ci fu il black-out Trenord nel 2012

Gallarate

Il sito Business Insider ha pubblicato un lungo articolo che ricostruisce errori e imprudenze operative alla base del “black-out” di Trenord del dicembre 2012, quando il sistema ferroviario della Lombardia arrivò a un passo dal collasso per problemi al nuovo software di gestione del personale e dei turni. Per quella debacle i pendolari che hanno aderito alla class action hanno appena ottenuto il diritto ad essere risarciti, a spese di Trenord.

L’inchiesta – firmata da Andrea Sparaciari e Valerio Mammone – si basa sul rapporto che l’internal audit di Trenitalia ha svolto sull’operato di Trenord (datato marzo 2013) in relazione al passaggio al sistema di gestione turni Goal rail, prodotto da una soscietà spagnola (Trenord è una società in cui la “lombarda” Ferrovie Nord Milano e la “statale” Trenitalia hanno quote quasi paritetiche).

L’audit di Trenitalia – qui il documento completo – punta il dito su alcuni aspetti “collaterali” (come il mancato uso di pdf non modificabili per “cristallizzare” i contratti e gli Stati Avanzamento Lavori, una pratica rigorosa che spesso è ignorata anche in aziende private) ma soprattutto su aspetti sostanziali, come la selezione del fornitore, affidata a NordCom, controllata di FNM:

NordCom individua tre possibili fornitori: IVU Italia Srl, Maior. Srl e Goal Systems. Sorprendentemente, per illustrare ai tre concorrenti di quale tipo di software ha bisogno, NordCom non redige un capitolato unico che descrive le esigenze e stabilisce i criteri univoci uguali per tutti, in base al quale i candidati possano preparare un’offerta economica, ma organizza workshop ‘ad aziendam‘. […] le tre offerte arrivano, tra queste c’è quella di IVU, già fornitore per Trenitalia dello stesso software, che ha il costo più basso (728 mila euro). Inspiegabilmente però si sceglie la proposta degli spagnoli, la più onerosa, il cui importo finale è di 1.640.098 euro.

Inoltre Trenitalia sottolinea che manca documentazione che spieghi perché viene abbandonato il vecchio sistema di gestione, per passare ad uno nuovo.

L’audit interno svolto da Trenitalia sottolinea poi la mancanza di collaudo e di periodo di test (il cosiddetto “preesercizio”) e la mancanza di una alternativa d’emergenza (“Business Continuity”) da adottare in caso di problemi nel corso della migrazione da un sistema all’altro, come effettivamente poi avverrà): quest’ultima scelta fu in parte legata anche alla modifica dei contratti, dopo la firma del nuovo contratto nel periodo estivo. Viene infine sottolineata nel report Trenitalia anche la consapevolezza finale dei ritardi, con febbrili comunicazioni sui ritardi nei turni all’immediata vigilia del cambio-orario del 9 dicembre 2012, quando poi il sistema si bloccò.

L’articolo di Business Insider sottolinea poi che alcuni dei dirigenti (Trenord e FNM) coinvolti abbiano vista garantita la propria carriera, anche in posizioni apicali.

Il caso più eclatante è quello di Enrico Bellavita «ritenuto da Trenitalia uno dei maggiori artefici del disastro»: è stato nominato dal presidente di Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli, “Responsabile pianificazione e controllo” dell’intero gruppo Fnm, che – va ricordato – comprende anche Trenord, FNM Autoservizi, il car sharing E-vai e altre società di servizio.

Ferrovie Nord Milano viene chiamata in causa anche per il citato ruolo di una controllata FNM (NordCom) e – appunto – per la figura e la successiva nomina di Bellavita. Ferrovie Nord Milano, contattata da VareseNews, non ritiene per ora di replicare agli elementi indicati da Business Insider.

Dopo la debacle del dicembre 2012 (e l’arresto dell’ad Giuseppe Biesuz, per fatti che non riguardano la società ferroviaria), Trenord cambiò i vertici della propria dirigenza, chiamando ai vertici Luigi Legnani, non un manager esterno e legato alla politica regionale ma un “uomo di ferrovia” cresciuto nella “vecchia” FNM (va considerato che il blocco del 2012 aveva creato molto malumore tra i ferrovieri e i quadri intermedi). Legnani ha poi ceduto il posto a Cinzia Farisè, manager esterna proveniente dal settore privato. Trenord non commenta l’articolo di Business Insider.