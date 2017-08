Turku: accoltella i passanti, 2 morti e 8 feriti

«Diverse persone accoltellate nel centro di Turku». È stata la stessa polizia della Finlandia a dare la notizia di un nuovo episodio di violenza accaduto questo pomeriggio , venerdì 18 agosto.

Secondo la prima ricostruzione un uomo ha accoltellato diversi passanti nella città che si trova sulla costa occidentale del Paese, a circa 19o chilometri da Helsinki. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sparato alla gamba di un assalitore immobilizzandolo. L’uomo è stato arrestato, l’allarme su eventuali complici è rientrato dopo qualche ora: inizialmente si pensava a tre persone

Non è confermata la matrice terroristica dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno comunque, alla fine del pomeriggio, dichiarato “cessato” l’allarme.

Le prime informazioni parlano di 2 morti e almeno 8 feriti tra cui una donna che spingeva una carrozzina.

La piazza teatro dell’accoltellamento – foto di un lettore

A Turku, nei pressi della zona interessata dall’attacco, era presente anche un lettore di VareseNews che preferisce rimanere anonimo.

«Penso di essere arrivato in piazza del mercato pochi minuti dopo l’arresto – scrive – I poliziotti, con calma, hanno vietato l’ingresso in piazza: in questo momento (verso le 17,20 ora italiana ndr) la situazione è tranquilla, però bar e ristoranti aprono e chiudono ogni volta la porta con cautela».

Articolo aggiornato alle 19,00