Turku: accoltella i passanti, 2 morti e 8 feriti

«Diverse persone accoltellate nel centro di Turku». È stata la stessa polizia della Finlandia a dare la notizia di un nuovo episodio di violenza accaduto nel pomeriggio di venerdì 18 agosto.

Secondo la prima ricostruzione un uomo ha accoltellato diversi passanti nella città che si trova sulla costa occidentale del Paese, a circa 19o chilometri da Helsinki. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno sparato alla gamba di un assalitore immobilizzandolo. L’uomo è stato arrestato, l’allarme su eventuali complici è rientrato dopo qualche ora: inizialmente si pensava a tre persone.

Le forze dell’ordine, alla fine del pomeriggio, hanno dichiarato “cessato” l’allarme. «Durante la notte abbiamo acquisito elementi che ci hanno convinto che si tratta di un atto terroristico», ha spiegato poi la polizia nella mattina di sabato. Secondo alcuni testimoni l’aggressore avrebbe urlato Allahu Akbar, ma altre persone presenti non confermano la cosa.

Si parla di 2 morti e almeno 8 feriti tra cui una donna che spingeva una carrozzina. Tra i feriti c’è anche un’italiana, una ricercatrice di 30 anni colpita a una spalla, come ha confermato la Farnesina.

La piazza teatro dell’accoltellamento – foto di un lettore

A Turku, nei pressi della zona interessata dall’attacco, era presente anche un lettore di VareseNews che preferisce rimanere anonimo.

«Penso di essere arrivato in piazza del mercato pochi minuti dopo l’arresto – scrive – I poliziotti, con calma, hanno vietato l’ingresso in piazza: in questo momento (verso le 17,20 ora italiana ndr) la situazione è tranquilla, però bar e ristoranti aprono e chiudono ogni volta la porta con cautela».

Articolo aggiornato alle 12 di sabato 19 agosto