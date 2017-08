Tutti in corsa contro il diabete

apparecchi laser operazione sala operatori

Sesta edizione di “Chi ha il diabete non corre da solo“, la camminata non competitiva organizzata dall’associazione Adiuvare nel borgo di Mustonate. Un evento che sta ormai diventando una consuetudine, con lo scopo di far conoscere le problematiche relative al diabete e raccogliere fondi per supportare le iniziative dell’associazione, a favore sopratutto dei bambini con diabete e delle loro famiglie.

L’appuntamento è per domenica 10 settembre 2017, con ritrovo alle 9 presso il campo sportivo in via Innocente Salvini a Lissago, frazione di Varese. La partebza è prevista per le 10.30.

Al termine sarà poi possibile fermarsi per il pranzo presso il campo da calcio di Lissago, e nel pomeriggio sono previste diverse attività per trascorrere l’intera giornata in compagnia.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente sul posto prima della partenza: per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@adiuvare.it o contattare il numero 339.1115783.