Tutto il precampionato della Openjobmetis

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Sarà una stagione “da elmetto in testa” quella della Openjobmetis 2017-18: la squadra biancorossa parte per un’annata in cui non sono stati fatti né acquisti costosi né proclami particolari vista la necessità di sistemare i conti monetari. L’obiettivo è quello di salvarsi il più presto possibile e poi, eventualmente, ricalibrare la meta da raggiungere. La squadra ha iniziato il proprio cammino con il raduno del 16 agosto: di seguito la formazione completa e l’elenco in continuo aggiornamento delle 11 amichevoli precampionato.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE 2017-18

ALLENATORE: Attilio Caja (confermato).

STAFF: Matteo Jemoli, Raimondo Diamante, Massimo Bulleri (assistenti), Marco Armenise (prep. atletico).



CONFERMATI: Aleksa Avramovic (g – Ser – 1,92), Giancarlo Ferrero (a – Ita – 1,96), Norvel Pelle (c – Ant/Lib – 2,08).

NUOVI: Stanley Okoye (a – Nig/Usa – 1,98), Antabia Waller (g – Usa – 1,91), Matteo Tambone (p-g, Ita – 1,92), Cameron Wells (p – Usa – 1,86), Nicola Natali (a – Ita – 2,00), Tyler Cain (c – Usa – 2,03), Damian Hollis (a – Usa – 2,03).

ALTRI (giovani / in prova): Gianmarco De Vita (’97), Marco Bergamaschi (’98), Nikola Ivanaj (’00), Matteo Parravicini (’01).

RADUNO: 16 agosto a Varese.

RITIRO: dal 18 al 26 agosto a Chiavenna (So).

LE PARTITE

26/8 (Chiavenna): Openjobmetis – Sam Massagno

2/9 (Cremona): Openjobmetis – Vanoli Cremona

6/9 (Castelletto T.): Openjobmetis – Derthona

Trofeo Lombardia – Desio

9/9 (19) Semifinale – Openjobmetis – Germani Brescia

10/9 (15 o 2o) Finale

13/9 (Pavia) – Openjobmetis – Fiat Torino

Torneo di Caorle – Caorle

15/9 Semifinale

16/9 Finale

19 o 20/9 (Varese) – Openjobmetis – Da definire

Trofeo Ferrari – Brescia

22/9 Semifinale

23/9 Finale

Serie A – 1° turno

1/10 (18,15 – Varese) – Openjobmetis – Umana Venezia

BILANCIO – Vinte 0 / Perse 0