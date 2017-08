Tutto pronto per il palio: i rioni si sfideranno sul Ticino a bordo dei dragon boat

Foto varie

Ecco all’orizzonte la settima edizione del Palio Sestese, competizione nella quale si sfidano gli otto rioni di Sesto Calende nel palio remiero ormai più famoso del Lago Maggiore.

Concorsi indetti dagli organizzatori e pubblicati sul sito permetteranno ai partecipanti di aggiudicarsi cene, voli, materiale fotografico e altro. La manifestazione è promossa dal Comitato Il Palio Sestese, associazione che ha esclusivamente la finalità di organizzazione eventi per valorizzare la città di Sesto Calende con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, della Pro Sesto, del C.S.C.K e del Club 73 e di solidarietà sociale, e ogni anno devolve parte dell’incasso ricavato dai due giorni di festa.

Durante la manifestazione verrà allestito sul lungo fiume un mercatino dell’artigianato e un’area riservata ai più piccoli con giochi e momenti educativi. Quest’anno, all’interno del palazzo comunale, si potranno ammirare ed assistere alla premiazione di due mostre pittoriche, una dedicata ai bambini e una ai pittori sestesi, mentre la Pro Sesto esporrà nella sua sala “la memoria in mostra”.

Sabato 9 settembre, inoltre, i più fortunati potranno osservare il lago dall’alto, a bordo degli idrovolanti dell’aeroclub di Como; a seguire la mostra statica di auto storiche in piazza Guarana “vecchie glorie Alfa”, il transito delle moto d’epoca dalla via XX Settembre della mitica “Sei giorni internazionale di Varese”, la SS Messa con la benedizione dei drappi, la sfilata dei Rioni con le autorità accompagnati dalla banda cittadina, l’estrazione dell’ordine di partenza delle gare, il concerto serale in piazza con il “Coro Divertimento Vocale” e la cena sotto le stelle lungo il fiume con il Club 73.

Tutto questo per prepararsi all’indomani e per assistere alle entusiasmati sfide sui dragon boat tra gli otto rioni (partecipano alla sfida più di 200 vogatori) che già si stanno allenando appassionatamente sulle acque del Ticino. La domenica, oltre alle gare, le associazioni sportive sestesi, coordinate dalla Consulta, faranno bella mostra di se in piazza proiettando video e l’a.s.d. Sesto 76 darà vita ad un appassionante spettacolo da non perdere. Al termine della giornata le premiazioni sul pontile “dell’obelisco” e il “famoso” bagno propiziatorio del Sindaco.

Apertura straordinaria del museo Archeologico dove sarà possibile visitare la raccolta di reperti che ripercorrono la storia della Civiltà di Golasecca. Per maggiori informazioni sull’evento, sui concorsi a premi e la storia del Palio visitate il sito www.paliosestese.it o la pagina facebook Il Palio sestese.