Ubriachi in pronto soccorso scatenano una rissa

(Foto di repertorio)

Ancora una notte movimentata al pronto soccorso di Varese. E non per la quantità di pazienti in attesa.

Secondo alcuni testimoni presenti, il clima è diventato rovente attorno alle 3 di questa mattina, domenica 13 agosto, a causa di due giovani in evidente stato di ebbrezza.

In attesa di effettuare il triage, i due ragazzi di circa vent’anni avrebbero scatenato una rissa per apparenti futili motivi, provocando sconcerto e indignazione tra i presenti. La lite furiosa è stata udita anche dai residenti di via Guicciardini perché schiamazzi sono avvenuti anche all’esterno del pronto soccorso.

Solo l’intervento della guardia giurata, avvertita dal personale in servizio, ha permesso di riportare la calma, anche grazie all’arrivo di una pattuglia della Polizia.

La situazione, però, è tornata alla normalità attorno alle 5.

Non è la prima volta che il personale medico e infermieristico del PS deve ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine per tranquillizzare animi troppo agitati ed evitare situazioni rischiose.

La questione è arrivata anche sul tavolo dell’assessore regionale Giulio Gallera che si trova a dover affrontare fenomeni diffusi in tutti gli ospedali lombardi. L’assessore ha annunciato che a settembre incontrerà i rappresentanti delle forze dell’ordine per affrontare il problema della crescente violenza a cui sono sottoposti gli operatori dei pronto soccorso negli ospedali. Verrà richiesta una tutela più efficace per evitare il protrarsi di simili episodi.