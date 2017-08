Ubriaco tenta di annegare il figlio della compagna

Sono residenti a Gallarate i protagonisti del brutto fatto di cronaca avvenuto domenica 20 sulla spiaggia di Recco, in Liguria. Un 27enne di origine ucraina, in preda ai fumi dell’alcool, ha minacciato di annegare un bambino di 9 anni, figlio della sua attuale compagna.

Secondo la ricostruzione del quotidiano online Genova24, a fermare l’uomo, che aveva trascinato con sé il bimbo in acqua, due bagnini allertati dalle urla della madre e di altri bagnanti. Sulla battigia sono inoltre giunti i Carabinieri che hanno arrestato l’autore del gesto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Maltrattamenti che la giovane donna, 24 anni, avrebbe subito anche in diverse altre occasioni sempre a causa dei problemi di alcolismo del compagno. La coppia ha anche un figlio di pochi mesi. Ora l’uomo si trova nel carcere genovese di Marassi mentre il piccolo è ricoverato all’ospedale Gaslini per alcuni problemi respiratori. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni.