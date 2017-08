Ubriaco, va a sbattere in pieno centro e insulta gli agenti

alcoltest controllo sbronza

Rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Un giovane varesino è stato denunciato la scorsa notte (tra il 4 e 5 agosto).

Una Volante della Polizia di Stato transitando in via Milano ha udito un forte rumore, tipico di un sinistro stradale. Immediatamente avvicinatasi al luogo da cui proveniva, nelle immediate vicinanze, ha notato che un’autovettura Opel Corsa aveva appena impattato contro i corrimano di protezione, posti all’angolo tra via Milano e via Morosini, causando la distruzione di questi oltre che di un cassonetto dell’immondizia.

L’autista, ancora a bordo, è sceso dall’auto, completamente distrutta nella parte anteriore, e ha iniziato ad inveire contro la gente che si era avvicinata, nel frattempo, per soccorrerlo e si è scagliato contro l’auto stessa con calci e pugni.

I poliziotti hanno dapprima cercato di assicurarsi del suo stato di salute ma il giovane ha rifiutato l’intervento dell’auto medica e ha cominciato ad inveire contro gli agenti, urlando frasi ingiuriose contro di essi. Alla richiesta dell’esibizione della patente di guida il giovane ha rifiutato di consegnarla agli agenti continuando a proferire frasi oltraggiose nei loro confronti.

Alla richiesta di sottoporsi al controllo con lo strumento dell’etilometro, stante gli evidenti segni di ebbrezza alcolica, il giovane si è rifiutato, proseguendo nel suo atteggiamento violento e cercando di darsi alla fuga.

Immediatamente bloccato dai poliziotti l’uomo ha cercato di divincolarsi colpendo gli operatori con calci e pugni. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il rifiuto dell’accertamento del test alcolimetrico, con conseguente ritiro della patente.