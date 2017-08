Ultimi giorni nel Varesotto per l’80enne che sta facendo il giro del mondo in bicicletta

Janus river a Varese, a 80 anni fa il giro del mondo in bici

Ultimi giorni alla scoperta della provincia di Varese per Janus River, l’ottantenne russo-polacco che da 17 anni sta girando il mondo in bicicletta.

Ieri River è stato a Vedano Olona, dove è stato accolto dal sindaco Cristiano Citterio, dall’assessore alla cultura Marzia Baroffio e da Pino Santacroce della Pro Loco, che lo hanno ospitato per tutta la giornata facendogli conoscere alcuni luoghi del paese.

Janus River, che in questi giorni è stato ospite della Residenza di Malnate, ha dovuto un po’ adattare i suoi ritmi al periodo di Ferragosto: “Normalmente il mio programma non prevede soste così frequenti – ha detto ieri raccontando in un italiano pressoché perfetto la sua particolare avventura iniziata 17 anni fa – ma in Italia a Ferragosto si ferma tutto e questo ha fatto saltare i miei programmi. Per il resto sono davvero molto contento dell’accoglienza avuta in provincia di Varese, tutti gentilissimi e generosi”.

Oggi l’arzillo giramondo è in visita a Venegono Superiore, mentre il 22 agosto sarà a Tradate, ultima tappa varesina del suo tour. Poi si si sposterà in provincia di Como, dove ha in programma il giro del lago.