Un anno fa il terremoto che devastò il centro Italia

Nuovi crolli ad amatrice

Solo tre giorni fa il sisma di Ischia che ha causato altre due vittime a Casamicciola ci ha ricordato quanto il nostro Paese sia a rischi sismico e quanto c’è ancora da fare per mettere in sicurezza molti punti del nostro territorio. Oggi, un anno esatto fa, il centro Italia veniva colpito da uno dei sismi peggiori della nostra storia recente: il terremoto che ha distrutto Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, causando 239 vittime.

Una fiaccolata ha ricordato, all’1,30 di questa notte (giovedì 24 agosto), la terribile scossa che seppellì intere famiglie. La manifestazione si è svolta proprio nel luogo simbolo di Amatrice, il Comune che ha subito più vittime da questa terribile tragedia.

In mattinata le manifestazioni di ricordo proseguiranno. Alle 11 celebrazione eucaristica nella tenda-base al campo sportivo, presente anche il premier Gentiloni. La presidente della Camera, Laura Boldrini e il ministro dell’Interno, Marco Minniti, parteciperanno invece, alle 17, alla messa in ricordo di tutte le vittime celebrata dal vescovo di Ascoli Piceno, monsignor Giovanni D’Ercole nella nuova chiesetta di legno nell’area Sae di Pescara, frazione di Arquata del Tronto .

L’incredibile gara di solidarietà che ne seguì mise in luce la grande capacità degli italiani di sapersi rimboccare le maniche per aiutare ma a 365 giorni dalla prima scossa (alla quale ne seguirono altre in tutto il centro Italia oltre alla valanga di Rigopiano) solo una parte degli sfollati ha ottenuto una casetta e le macerie degli edifici distrutti sono ancora ferme lì, dove sono crollate.