Un caffè con Varesenews alla festa della Montagna

Ormai lo sapete da un po': Varesenews quest’anno compie vent’anni. Un anniversario che ha festeggiato entrando nelle case dei lettori, partecipando alle feste della provincia e persino mettendo in piedi un film. Ed è per questo che non poteva mancare anche alla Festa della Montagna, al Campo dei Fiori.

Alle 18 di oggi, giovedì 10 agosto, ci sarà tra i tavoli della festa un’edizione speciale di “Indovina chi porta il caffè ?“: il direttore Marco Giovannelli, insieme al redattore Marco Corso, sarà alla Festa della Montagna per conoscere e ascoltare i suggerimenti dei lettori più “alpini”: le proposte, le idee, i problemi che ci vorrete segnalare. Inatanto, sarà anche un’occasione per raccontare la nostra storia, in un momento di vera e propria “chiacchiera” davanti a un caffè”.

Un’occasione da cogliere col bus: perchè la sera del 10 agosto è infatti una delle due sere sperimentali in cui quest’anno, dalle 17.40 in poi, la strada del sacro Monte sarà chiusa, e la festa sarà raggiungibile in navetta. Quindi, o salite alla festa prima di quell’ora, o approfitterete della navetta, lasciando l’auto “a Varese”.

Le istruzioni comunque sono semplici: il servizio sarà attivo dalle 17.40 fino alle 23.45 circa: all’ultima corsa, le navette andranno avanti finchè non avranno smaltito le persone eventualmente in coda.

In questo arco di tempo la strada sarà chiusa alle auto all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei fiori e si potrà raggiungere la festa della Montagna solo grazie al trasporto pubblico.

Le navette partiranno da via Manin (fronte Palasport). I costi del biglietto saranno di 2 euro totali per l’andata e il ritorno (con un risparmio di 80 centesimi sui due biglietti necessari) e potranno essere acquistati direttamente alla fermata del bus, dove troverete gli alpini pronti a darvi il biglietto.