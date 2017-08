Un caloroso ultimo saluto per l’ex assessore Prestigiacomo

Le foto di Malnate

Si è svolto oggi, lunedì 14 agosto, il funerale di Francesco Saverio Prestigiacomo.

Tante le persone accorse alla chiesa San Lorenzo di Gurone per l’ultimo saluto all’ex assessore di Malnate.

Anche il sindaco Samuele Astuti ha ricordato Prestigiacomo: «Ciao Presti, la comunità di Malnate non ti dimenticherà mai. Il dolore e la tristezza in questi giorni sono intensi ma il tuo sorriso ironico, la tua elegante simpatia, il tuo amore per la famiglia, la tua amicizia e straordinaria generosità, le tue abilità nelle attività in cui eri costantemente impegnato ci danno la forza per darti oggi l’ultimo saluto. Ciao Presti, con infinita stima e affetto, grazie!».