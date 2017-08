Un chilo di “maria” nel cestello della lavatrice: arrestato un 25enne

marijuana cannabis canna

Un venticinquenne di Cardano al Campo sorpreso con un chilogrammo di marijuana è stato arrestato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

La scoperta dello spacciatore è arrivata al culmine di un’attività investigativa svolta nei giorni scorsi dai poliziotti di via Foscolo che, risalendo la filiera della distribuzione della cannabis a Busto Arsizio e in particolare in locali pubblici particolarmente frequentati, avevano acquisito notizie che indicavano il cardanese, con precedenti specifici, come il fulcro di un considerevole “giro” di spaccio.

Ieri quindi i poliziotti di Busto Arsizio, in trasferta a Cardano al Campo, hanno effettuato un blitz decisi a perquisire l’appartamento dell’indiziato. La perquisizione ha confermato i sospetti degli agenti che hanno trovato, nascosti nel cestello di una lavatrice in garage, una busta di plastica con circa 900 grammi di “maria” oltre ad altri quantitativi della stessa sostanza e di resina di cannabis, estratto che contiene una concentrazione particolarmente elevata di principio attivo. Il venticinquenne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e condotto in carcere.