Un concerto d’arpa in riva al lago

Sabato 5 agosto, a partire dalle 21, nella splendida cornice del Parco a Lago si terrà uno stupendo concerto di arpe del trio “Blue Planet Ensemble”: il pubblico sarà immerso in una magica atmosfera, sospesa tra melodie antiche e arte ispirate da artiste straniere.

«Quando si pensa alla all’arpa e ai suoni che possono scaturire da questo strumento, inconsciamente si è portati a pensare alla musica che accompagnava gli intervalli televisivi sino a qualche anno fa, quindi a melodie quasi angeliche che inducono a rilassarsi e a far correre la fantasia. – commenta l’Assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli. Anche se ciò può anche capitare l’arpa è invece uno strumento non solo di far parte di un’orchestra ma di interpretare da protagonista punti di rara intensità e bellezza. La serata luinese sarà un’ occasione unica per scoprire le meraviglie di questo strumento suonato con passione e professionalità’

Inge Frimout-Hei, olandese infatti, sarà accompagnata da sua figlia Kyra Frimout e dalla italo-olandese Giada Masella.

Il concerto si rivela, quindi, occasione preziosa per consolidare un legame privilegiato con una nazione che vanta addirittura un villaggio sul nostro territorio. Esibirsi e condividere la loro passione per la musica nel silenzio del nostro bellissimo Parco nel fantastico scenario notturno del Lago Maggiore, creerà sicuramente nel fruitore quelle emozioni che solo la soave musica di questo strumento riesce ad ispirare.