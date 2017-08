Un giro in Valcuvia tra arte e bellezza

Facciamo un giro in Valcuvia, che ne dite? Le bellezze da scoprire sono tante e vi uno dei tanti percorsi per conoscere la zona, facendo tappa a Villa Della Porta Bozzolo. Ecco il primo.

Da Cuveglio a Luino in bicicletta

Il percorso che vi proponiamo è dedicato allo sport e alla natura e si svolge in due giorni. Una volta arrivati in Valcuvia quindi, vi proponiamo un giro in bicicletta per guardarvi intorno e conoscere la zona: mettetevi in marcia e prendete la ciclabile che da Cuveglio arriva fino a Luino. – Qui trovate tutto il percorso

Una volta arrivati a Luino non potete perdervi il suo lungolago e i bellissimi panorami. Se arrivate il mercoledì, l’appuntamento è con il grande mercato del paese dove si contano centinaia di bancarelle. Al Parco a Lago potete bere una bibita fresca, stendervi sul prato e guardare il panorama. Le fontanelle vi aiuteranno a rinfrescarvi, durante una bella giornata di caldo. Prima di andare via, fate un giro nelle vie del paese e fate un salto allo storico Caffè Clerici. Mentre si fa sera e i colori del tramonto si accendono sul lago, capirete perchè tanti scrittori e tanti artisti lo hanno amato così tanto.

Il soggiorno a Casalzuigno

E’ tempo di tornare. Riprendiamo la nostra bicicletta e torniamo casa. Il nostro B&B ci aspetta. Abbiamo deciso di dormire a Casalzuigno e la scelta è ampia: sono tanti coloro che affittano stanze o appartamenti nella zona.

Su Tripadvisor potete trovare delle buone alternative, secondo le vostre esigenze: clicca qui per vedere.

La visita a Villa Della Porta Bozzolo

Dopo una bella dormita è il momento di andare a Villa Della Porta Bozzolo. I cancelli aprono alle 10 e si trova in Via Camillo Bozzolo, 5 nel piccolo borgo. Se avete voglia di fare due passi andate a piedi, altrimenti davanti alla villa troverete un ampio parcheggio gratuito.

Una volta entrati potrete scoprire la bellezza della “villa di delizia”, circondata da un incantevole parco a terrazze. Sorta nel Cinquecento come villa di campagna, Villa Della Porta Bozzolo divenne poi nobile dimora di rappresentanza e fu arricchita, nella prima metà del XVIII secolo, da un imponente giardino all’italiana, tra le più maestose e armoniche creazioni di architettura verde oggi superstiti in Italia. Gli ambienti interni conservano uno dei cicli decorativi più sofisticati e unitari del Settecento lombardo, attribuibile prevalentemente alla bottega del varesino Magatti. Il corpo della villa è affiancato da interessanti rustici, fra i quali stalle, scuderie, cantine, granai ed un monumentale torchio. Durante la vostra visita quindi, potrete scoprire tutti i suoi aspetti.

Informazioni su giorni e orari di apertura, costo dell’ingresso, visite guidate e contatti, le trovate qui.

Se invece siete in zona nella settimana di San Lorenzo o Ferragosto vi consigliamo di rivedere i piani. Il 10 agosto infatti, si terrà la serata “Astronomi per una notte” con l’osservazione del cielo e la conferenza di Luca Molinari, professore di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di Milano: una serata dedicata alla scoperta delle meteore, come quelle prodotte dalla cometa Swift-Tuttle e visibili nel cielo di metà agosto. Il 15 agosto invece, la villa resterà aperta per tutto il giorno e il programma è ricco di eventi, dal picnic, alle visite guidate, agli appuntamenti per i più piccoli.

Mario Parietti, arcumeggia. Lago Maggiore e dintorni

Un giro ad Arcumeggia

Dopo la vostra visita in villa, prendete la macchina. C’è altro da scoprire: andiamo ad Arcumeggia, il paese dei pittori. Arrivare è facile ed è a 4 Km da Villa Della Porta Bozzolo. La strada è in salita e a curve ma fattibile. Una volta arrivati avrete un parcheggio a disposizione, per il resto dovrete soltanto metterci la vostra curiosità. Le vie si apriranno sui dipinti, troverete una piccola galleria d’arte e la “Locanda del Pittore” se vorrete mangiare o bere qualcosa. Tra gli autori che hanno realizzato le opere sui muri del paesino ci sono Giuseppe Montanari; Aldo Carpi; Umberto Faini; Ferruccio Ferrazzi; Francesco Menci; Eugenio Tomiolo; Carmelo Nino Trovati; e molti altri. L’atmosfera è unica.