Un laboratorio del gusto al Molina, a settembre i primi incontri

I primi di settembre alla Fondazione Molina si terrà un comitato di direzione che darà il via alla fase operativa del progetto Arte e Cultura nella Terza Età con particolare riferimento alla realizzazione del Laboratorio del Gusto. (nel link la presentazione del progetto) .

Si tratta dell’attuazione del Piano degli Investimenti 2017-2020 che prevede tra l’altro la collaborazione con la Fondazione Gualtiero Marchesi.

Al comitato di direzione saranno invitati Gualtiero Marchesi ed Enrico Dandolo, ai quali sarà proposta la direzione scientifica e culturale del progetto; lo scopo è mettere a disposizione della cittadinanza l’esperienza di professionisti qualificati in grado di tramandare ai più giovani i rudimenti della tradizione culinaria italiana e varesotta.

In quella sede verrà valutata la possibilità di dare corso ad alcuni dei suggerimenti giunti dalla cittadinanza varesina, tra i quali quello di intitolare un laboratorio tematico a Teofilo Barla, maître pâtissier et confiseur royal al servizio della Casa Savoia per 37 anni e fino al 1851.