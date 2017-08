Un mercoledì di amichevoli

Il raduno della Pro Patria

Sarà un mercoledì intenso per le squadre varesotte della Serie D. Saranno infatti in campo Pro Patria, Caronnese e Varesina per tre test illustri quasi in contemporanea.

PRO PATRIA

Al campo sportivo di Marnate alle ore 18 la Pro Patria affronterà la squadra di Eccellenza piemontese della Orizzonti United. Un altro test utile per la squadra di mister Ivan Javorcic per provare i giusti movimenti e mettere sulle gambe altro carburante. Intanto il portiere Andrea Monzani, classe 1998, è stato girato all’Inveruno.

VARESINA

Primo test a Venegono Superiore per la Varesina, che ospiterà alle ore 16.30 il Lecco. I lariani dell’ex bomber Davide Castagna e dell’ex capitano del Varese Francesco Luoni, affronteranno quest’anno il campionato di Serie D con rinnovate ambizioni dopo la salvezza della passata stagione.

CARONNESE

Dopo la sconfitta di Busto Arsizio nella Coppa Unet, la Caronnese di Aldo Monza testerà la propria condizione alle ore 17.00 a Storo (Trento) contro la Primavera del Milan guidata da Gennaro Gattuso.