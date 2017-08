Un milione per start up innovative nel sociale

Family holding hands together closeup

“Aprirà il prossimo 4 settembre un bando da un milione di euro in favore delle start up innovative a vocazione sociale”.

E’ quanto ha annunciato stamane l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini.

BANDO UNICO IN ITALIA – “Si tratta di una misura sperimentale,

unica in Italia, – ha dichiarato Parolini – che prevede contributi fino a 100mila euro e che abbiamo pensato proprio per sostenere la realizzazione di progetti di innovazione di servizi, processi e metodi che hanno come obiettivo quello di

risolvere in modo efficace i problemi delle comunita’ di riferimento”.

RISPOSTE NUOVE A BISOGNI EMERGENTI – “Negli ultimi quattro anni

in Lombardia le realta’ attive nei settori ‘sociali’ sono cresciute dell’11% per numero di imprese e del 15% per quanto riguarda gli addetti, confermando la nostra regione come punto di riferimento in questo ambito”. “Una crescita – ha sottolineato l’assessore – seguita tuttavia anche dall’aumento di casi di fragilita’ sociale, che richiedono un approccio sempre piu’ qualificato e risposte nuove ai bisogni emergenti”.

SVILUPPO OCCUPAZIONE – “Il bando, che viene gestito da Unioncamere Lombardia – ha concluso Parolini – si prefigge anche di stimolare l’imprenditorialita’ in questo settore e di riconoscere nell’importante ruolo svolto da cooperative e

imprese sociali anche un driver e un modello di sviluppo economico e occupazionale”.

DOTAZIONE ECONOMICA – 1 milione di euro.

BENEFICIARI – Start up innovative a vocazione sociale e aspiranti imprenditori

INTERVENTI AMMISSIBILI – I soggetti potranno presentare le proprie idee progettuali in tutti i settori di attività previsti dalla normativa, con particolare riferimento ai seguenti campi di applicazione: assistenza sociale o sanitaria, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post

universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali. Saranno finanziate spese relative a consulenze, servizi e contratti di collaborazione con enti di ricerca, utilizzo spazi e servizi, investimenti in attrezzature tecnologiche e software, utilizzo di personale previsto dal progetto.

AGEVOLAZIONI – Sono previsti contributi fino a 100.000 euro.

L’investimento minimo per impresa deve essere pari a 50mila euro.

I TEMPI – Le domande potranno essere presentate dalle 14.30 del

4 settembre alle 12 del 29 settembre 2017.

SOGGETTO GESTORE – Unioncamere Lombardia.