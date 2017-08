Un Osservatorio sui beni comuni nel Luinese

Foto varie

In inglese think tank indica un “serbatoio di idee”. Nel Luinese, da giovedì prossimo, si cercherà di fare un ulteriore passo offrendo una conoscenza delle diverse materie legate al territorio, e ai beni comuni, passando per lo strumento della condivisione e dell’osservazione comune.

Lo farà il nascente “Osservatorio”, i cui firmatari, alcune decine di persone facenti parte della società civile e delle professioni, si troverà alla Colonia elioterapica di Germignaga per l’atto costitutivo di questa realtà.

L’appuntamento è alle 20.45, l’ingresso è libero.

Per capire meglio di cosa si tratta ecco uno spunto stampato nell’invito alla serata: “Il compito dell’Osservatorio non sarà quella sintesi ultima delle cose, ma la presentazione “contaminata” di differenti campi di esperienza di cui ogni partecipante o associazione potrà contribuire e beneficiare. L’Osservatorio, in questo modo, non diventerà un “laboratorio d’area” ma si presenterà con enne campi di energia delle idee: insieme di onde continue del pensiero ed elementi del mondo reale che appaiono, scompaiono e si trasformano a dipendenza della maturata coscienza all’osservazione fino a raggiungere lo stato dove: l’osservatore influenza ciò che viene osservato”

Ecco chi ha aderito al manifesto: Albino Gatta, Alessia Zaccari, Alfredo Salvi, Amedeo Dordi, Angelo Aschei, Angelo Grassi, Antonino Baratta, Antonio Azzarito, Antonio Monteggia, Diego Intraina, Elena Brocchieri, Emilio Rossi, Franco Minetti, Franco Sai, Germano Mandelli, Gianfranco Malagola, Giorgio Bosoni, Giorgio Ferri, Ivan Martinelli, Ivan Rovetta, Marilena Passera, Marina Pirovano, Mario Mandelli, Mariolina Fais, Marta Alfarano, Massimo Brizzio, Massimo Vanoli, Nino Mele, Piero Tosi, Renato Marmino, Rosanna Mineo, Rosaria Torri, Ruggero Fariello, Salvatore Forte, Silvano Premoselli, Uta Wagner, Verena Merli, Vincenzo Liardo, Vittoria Lanella.