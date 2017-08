Un piatto di polenta con le Penne Nere, aspettando Ferragosto

Festa della montagna con gli alpini

Tanti iniziative nel fine settimana, in attesa del 15 agosto. Feste in montagna o al lago per trascorrere momenti in compagnia, ecco tutto il programma:

METEO – Sabato ben soleggiato e caldo gradevole, a tratti ventilato da settentrione. In mattinata ancora qualche nuvola all’est» ma non sono previste precipitazioni. Mentre domenica temperature in aumento «Sempre soleggiato, solo qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio e in serata. Asciutto. Cessazione del vento settentrionale anche in montagna». – Meteo

Sacro Monte di Varese - E’ iniziata la tradizionale festa della Montagna al Campo dei Fiori degli Alpini con stand gastronomico attivo, pranzo e cena fino a Ferragosto. Il 10 e il 12 agosto sono i giorni in cui dopo le 17.40 sarà possibile salire al Campo dei Fiori solo con il trasporto pubblico. Il 15 agosto invece il servizio di navette sarà nella giornata: partirà dalle 8.45 e proseguirà fino alle 17.30. – Le istruzioni

Domenica, in particolare, segnaliamo la motoradunata mentre sarà possibile effettuare visite guidate alla grotta Marelli o all’osservatorio tutti i giorni. Non mancheranno le proiezioni cinematografiche – Ecco tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Domenica 13 agosto, bus navetta per la funicolare da via Manin ogni 15 minuti. Per tutti i giorni festivi, in aggiunta alle normali corse della linea C, sarà attivo un potenziamento sulla tratta Stadio-Sacro Monte: dalla fermata di via Manin, angolo via Valverde, in direzione stazione Vellone e viceversa, partiranno bus ai minuti .01, .16, .31 e .46 di ogni ora, in concomitanza con l’orario di apertura della funicolare. Dalla stazione di Vellone, corse di rientro ai minuti .00, .15, .30 e .45 di ogni ora. Si ricorda che tutti i titoli di viaggio degli autobus urbani sono validi anche sulla funicolare. www.autolineevaresine.it/www.ctpi.it.

Sacro Monte di Varese - Domani 12 agosto 2017 “Stelle cadenti al Monte Legnone”. L’escursione é stata programmata dalle GEV del Parco del Campo dei Fiori, che la gestiranno, e la nostra Associazione ha deciso di aderire proponendola a Soci ed Amici. Ci si troverà domani sera 12 agosto 2017 alle ore 20,30 al Villaggio

Cagnola della Rasa di Varese.

Varese – Come ogni anno la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” organizza un’osservazione pubblica del fenomeno presso il grande parco di Villa Toeplitz, nel rione Sant’Ambrogio a Varese, nella serata di massima visibilità: sabato 12 agosto a partire dalle ore 21. - Tutto il programma

Varese – Continua la rassegna “Esterno Notte” venerdì 11 agosto appuntamento con “La Bella e la Bestia” di Bill Condon, domenica 13 agosto con “Guardiani della Galassia vol. 2″ di James Gunn. Appuntamento alle 21.15 alla Tensostruttura Giardini Estensi di Via Sacco, 5. Prezzo: 6 euro intero – 4,5 euro ridotto (soci Filmstudio90, soci ARCI, enti convenzionati, giovani fino a 18 anni, over 65). www.filmstudio90.it.

Varese - Torna l’attesissima festa di ferragosto, edizione numero 43 a Bizzozzero.

La festa è al parco comunale di largo Gajard (l’area verde situata dietro al supermercato Carrefour, in fondo a viale Borri), ed è organizzata dall’ Associazione Club Bizzozero onlus e si concluderà il 16 agosto. – Tutto il programma

Rasa di Varese – Ad agosto l’offerta del Centro Parco Villaggio Cagnola si amplifica: all’esperienza tra gli alberi dell’Adventure Park si affianca un ciclo di incontri dedicati alla pratica dello Yoga rivolto ad adulti e bambini. Appuntamento la domenica mattina

Isolino Virginia - All’isolino c’è un aperitivo in battello sabato 12, e alla domenica mattina colazione sull’Isolino Virginia. Un’esclusiva colazione internazionale da gustare sull’Isolino Virginia, l’ideale per iniziare la giornata con una meravigliosa vista e atmosfera del Lago di Varese. Dalle ore 9.30, Imbarco a Biandronno (via Marconi), Prenotazione obbligatoria. Il teatro itinerante è in programma al pomeriggio con “Storia di una città sommersa” di Karakorum teatro. Info: info@isolinovirginia.it – www.isolinovirginia.it.

Azzio – Il gruppo alpini di Orino-Azzio organizza per sabato 12 agosto una “festa di mezza estate”. L’evento si terrà ad Azzio presso il parco pubblico di via Cadorna e prevede buon cibo e tanto divertimento. - Tutto il programma

Brezzo di Bedero – La Parrocchia di S. Vittore in Brezzo di Bedero organizza presso l’Oratorio di via Roma la Festa d’Agosto. Ricco il programma che parte sabato 12 e continua fino a Ferragosto. Tutte le sere dalle 19 apertura dello stand gastronomico dove sarà possibile trovare gustose specialità cucinate dagli chef. – Tutto il programma

Ranco - “Ferragosto sotto il Salice”, la manifestazione da mercoledì 9 al 15 agosto nei Giardini a Lago, punta di Ranco. Stand gastronomico tutti i giorni e ballo popolare. Il 13 agosto è previsto lo spettacolo piromusicale.

Laveno Mombello – Avrà inizio venerdì 11 agosto il programma del Ferragosto Lavenese. I fuochi d’artificio non ci saranno ma arrivano le bancarelle e lo stand gastronomico della Pro Loco attivo tutte le sere e anche la domenica di mezzanotte – Tutto il programma

Laveno Mombello - Lunedì in programma Cinema Sotto le Stelle, al Palazzo Perabò di Cerro con “Masterclass – Smetto quando voglio”. Ore 21 e 15. Ingresso a pagamento.

Luino - Da sabato a martedì tanti appuntamenti in piazza, a cura della Pro Loco. Stand gastronomico attivo e musica in libertà in piazza. In particolare, lunedì concerto di Omar Pedrini al Parco a Lago.

Luino – Si inaugurerà sabato 12 agosto presso l’Imbarcadero di Luino alle ore 18 la personale di Gianni Cazzaro “Luino, il lago e i dintorni“

Maccagno con Pino e Veddasca - Sagra di San Rocco a Campagnano con gastronomia e musica, dalle 19, da lunedì a mercoledì.

Porto Valtravaglia - Sabato gastronomia a partire dalle 19 e alle 21 live music con i Parenti Stretti. Domenica gastronomia alle 12 e alle 19 e alle 21 Dj Simo e la comicità di Italo Giglioli. Lunedì 14 gastronomia a partire dalle 19 e alle 21 Dj Stefano Battaglia e Drag Queen Show con Safira e Sexolina. Martedì 15 gastronomia dalle 12 alle 19, processione della Madonna e alle 20 e 30 e a seguire ballo liscio alle 21 con Rita e Giò e estrazione della lotteria.

Marzio - Sabato serata musica con “Salsanueva”, bar e ristorante. Ferragosto aperitivo in piazza alle 11 e 30. Dalle 14 e 30 “Baby Day”: pomeriggio con gonfiabili e alle 21 tombolata.

Valganna - Sabato e domenica torneo di dama con l’Associazione Amici di Boarezzo alle 21 con grande scacchiera della piazzetta. Ci si può iscrivere in loco. A Ferragosto, festa del gnocco fritto al Prato Airolo a Ganna. Gastronomia alle 12 e 30 e alle 19 e 30 e serata danzante.

Busto Arsizio - Domenica 13 agosto dalle ore 19.30 LatinFiexpo inaugura la settimana dedicata all’’Ecuador organizzata dall’associazione El Condor che celebra il 208° anniversario della Festa Nazionale alla presenza del Vice Console, Angel Gualan Gualan, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della Provincia di Varese. - Tutto il programma

Jerago con Orago - Continua il programma di “Jerago con Orago Beach” – Tutto il programma

Tradate - Torna la festa dal Rione Allodola, tradizione decennale del periodo di Ferragosto, in programma a Tradate (vicino all’ospedale) da sabato 12 agosto fino al 16 agosto. In programma tante iniziative che prendono spunto dalla vocazione religiosa della festa. - Tutto il programma