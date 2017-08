Un “tris d’estate” da record 

fuochi artificiali apertura

“Un tris da record”: questo il primo commento degli organizzatori della Pro Loco di Cuvio, al termine delle tre serate di feste, apice della stagione estiva, molto impegnative anche a causa di nuove normative sulla sicurezza.

Da sessant’anni il primo lungo week-end di agosto richiama a Cuvio migliaia di persone per la festa che propone per il sabato sera, il fantastico spettacolo pirotecnico: in questa serata si è stimato un’affluenza di circa 5500-6000 persone.

Ma se questo dato è da considerarsi nella norma, le presenze si aggirano attorno a queste cifre da parecchi anni, molto più rilevanti sono i dati che la segreteria della Pro Loco ha comunicato riguardanti i consumi e vendite, risultati molto attendibili, ottenuti grazie al sistema informatico gestito dalla ditta ”Bet&Pin” di Varese che da qualche anno riceve e coordina le ordinazioni ai tavoli consentendo così un servizio molto rapido ed efficiente.

Un dato su tutti molto significativo: la cucina è riuscita a servire nei quattro pasti effettuati durante i tre giorni, poco meno di 4500 coperti.

Per l’organizzazione un record assoluto e motivo di grande soddisfazione come lo spettacolo dei fuochi d’artificio che fa parte del circuito “Fiori di Fuoco” e che con colori e coreografie speciali ha offerto una superba visione ammirabile in tutta la valle.

Lo spettacolo dell’agenzia pirotecnica Parente Fireworks di Rovigo, nonostante un finale di esibizione disturbato dall’intrusione di altri fuochi e botti sparati – sembra – da persone non autorizzate, ha suscitato numerosi applausi e consensi.