Un videoselfie ai Giardini Estensi per Federica: diventerà miss Lombardia Web?

Federica perucchetti miss lombardia web

Si chiama Federica Perucchetti, è nota a Varese come “shop assistant” in un negozio del centro e ora combatte a colpi di “mi piace” per uno dei titoli che portano alla finale di miss Italia: miss Lombardia web.

Da questa mattina, 18 agosto 2017, infatti sono stati pubblicati su FB MissItalia Lombardia 26 video delle protagoniste della serata di domani che eleggerà MissLombardia 2016 (24 Miss in concorso al titolo di Miss Lombardia ma anche Francesca Valenti Miss Milano e Martina Bassi Miss 365 che per regolamento non possono cedere la loro fascia perché sono titoli speciali).

Tutte le ragazze sono state invitate a fare un video selfie e di Parlare della loro Regione con un gioco quiz con il pubblico: c’è chi si è ritratta con i monumenti, piazze, parchi, castelli, viste mozzafiato dei luoghi più belli della Lombardia. Ma anche chi era in vacanza non ha perso l’occasione di ricordare le curiosità culinarie, sportive o motti dialettali delle loro città di origine.

Federica ha scelto l’incantevole cornice dei Giardini Estensi: un luogo simbolo per i varesini che merita valanghe di “mi piace”, che si affiancheranno alle decisioni della giuria, che si dà appuntamento per domani, sabato 19 agosto, a Brescia, al golf Club la Colombera.

La vincitrice della sezione web sarà annunciata durante l’elezione di Miss Italia Lombardia al Golf Club La Colombera: le votazioni saranno rimarranno aperte fino alle 22:30 del 19 Agosto 2017.