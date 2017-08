Un weekend con il sole per l’inizio di agosto

Il sole bacia luino

Sarà un weekend con il sole quello in arrivo in provincia. E anche l’afa non ci abbandonerà.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 5 agosto prosegue il tempo ben soleggiato e sempre molto afoso ma con lieve diminuzione delle temperature. Poche nuvole solo in montagna. Clima asciutto.

Domenica 6 agosto sarà in parte soleggiato, ma a tratti annuvolamenti irregolari nelle ore centrali che potranno portare locali rovesci e temporali, soprattutto lungo Alpi e Prealpi. Meno caldo.