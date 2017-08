Una bella giornata ad Armio, ricordando Marco Mariani

Maccagno - Trofeo Marco Mariani ad Armio

(foto di Michela Postizzi)

Sabato 26 agosto si è svolto presso l’Oratorio San Lorenzo di Armio Veddasca il 1° Memorial Marco Mariani, torneo di calcio in memoria di Marco Mariani, scomparso lo scorso giugno.

Il programma della giornata prevedeva il ritrovo delle 8 squadre iscritte (calcio a 4 con massimo 2 riserve) per la firma delle liberatorie, foto di squadra e consegna del regolamento di gioco.

Si sono svolti due gironi: nel primo si sono visti in campo: “Pile Zinco”, “Pulla’s Boys”, “15+18 (quanto fa?)”, “2 di picche”, nel secondo “I prema”, “Patetico Madrid”, “Ac picchia”, “Perry caffè”.

Ai quarti di finale, e dopo le prime squalifiche hanno seguito le semifinali che hanno visto in campo Pile Zinco, Prema, Pulla’s Boys e Patetico Madrid. La finale è stata giocata da Pile Zinco contro Prema terminata con un 5 pari andando ai calci di rigore con un 3 a 1 per Pile Zinco.

Alla giornata hanno partecipato i volontari della SOS Valceresio, che hanno spiegato come intervenire in caso di arresto cardiaco. Durante tutta la giornata era presente un ricco stand gastronomico.

Durante la premiazione è stata appesa una targhetta commemorativa offerta dagli amici di Marco per ricordarlo in uno dei luoghi da lui più amati della Valle Veddasca, dove lui stesso ha passato infanzia e adolescenza. Parte del ricavato della giornata sarà destinato per l’acquisto di un defibrillatore a vantaggio dell’intera comunità della Veddasca.

In tanti hanno collaborato alla riuscita della giornata. “Ringraziamo il ristorante Freccia Nera di Locate Varesino per aver offerto una cena ai giocatori – dicono gli organizzatori – La dottoressa Silvia Piccaluga e la Farmacia Piccaluga di Desio, dove lavorava Marco, per il contributo economico, la Trattoria Pizzeria Stella Alpina, oltre che per l’aiuto economico, anche per il supporto alla realizzazione del progetto, e poi il Ristoro Lago Delio, la Masterpack Innovative Packaging di Monvalle, il Banco di Desio e della Brianza, la “Buteghe da Lauretta” di Armio Veddasca, il Circolo Acli di Cadero”, il Bar Trattoria Saredi di Armio Veddasca. Infine ringraziamo gli organizzatori, i cuochi, gli addetti alla griglia, gli arbitri, la fotografa, il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, l’Oratorio San Lorenzo di Armio Veddasca, i volontari della SOS Valceresio, chiunque abbia partecipato come spettatore, forza lavoro e con contributo economico. Ma soprattutto ringraziamo Flavio, Angela, Monica, Michele e il piccolo Alex”.