Una domenica di yoga ai Giardini Estensi

Arriva per la prima volta a Varese la “Giornata dello Yoga”. Domenica 10 settembre, dalle 8.00 alle 18.00 nella cornice dei Giardini Estensi una giornata aperta a tutti e con attività adatte a grandi e piccoli.

Parteciperanno tutte le più importanti associazioni della città.

IL PROGRAMMA

8.00 – 9.00 saluto al sole in villa Mirabello

9.00 – 10.00 colazione by bar Mirabello

10.00 – 11.00 yoga mamma e bebè

11.00 – 12.00 Hatha yoga con canti Kirtan

12.00 – 13.00 Ashtanga yoga

13.00 – 14.00 pranzo by Zona Franca

14.00 – 15.00 Hatha yoga

15.00 – 16.00 Vinyasa yoga

16.00 – 17.00 Yoga bimbi

17.00 – 18.00 rilassamento meditazione e Kirtana