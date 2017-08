Una gara tra artisti e vignettisti. Giudice d’eccezione Gavino Sanna

Tempo libero generica

Una gara tra artisti, vignettisti, caricaturisti, illustratori e grafici. Appuntamento per il 23 settembre ai Giardini Estensi di Varese con un giudice d’eccezione: Gavino Sanna.

Gli artisti, in attesa della premiazione, saranno a tua disposizione, per realizzare divertenti caricature. La gara è aperta a tutti, ed è possibile iscriversi versando una piccola quota, è articolata in 2 categorie: artisti e professionisti; studenti e giovani talenti. Per le iscrizioni, clicca qui.

Gavino Sanna, pubblicitario di fama mondiale, autore delle campagne della Barilla, della Coca-Cola, di Giovanni Rana e caricaturista sarà protagonista con le sue opere della “Mostra di caricature” che verrà inaugurata alla Location Camponovo (Via dell’Assunzione, 17), dal 7 Ottobre 2017. I disegni sono quasi tutti in bianco e nero. Il contenuto è umoristico cinico.

La sua carriera che ha preso il via a Porto Torres e che lo ha visto arrivare a New York, rivoluzionando il modo di fare pubblicità è costellata da innumerevoli premi e riconoscimenti a livello mondiale: 7 Clio d’oro ( l’oscar mondiale della pubblicità), 7 leoni al festival internazionale di Cannes e l’unico Telegatto assegnato ad un creativo italiano e centinaia di altri premi.

L’inaugurazione della mostra si terrà Sabato 7 Ottobre dalle ore 18.30. La mostra rimarrà aperta fino a Domenica 26 Novembre.