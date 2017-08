Una rotonda intitolata a Carlo Maria Martini

carlo maria martini prima

Cardano al Campo dedicherà una rotonda al cardinal Carlo Maria Martini. L’intitolazione avverrà mercoledì 30 agosto alle 17.30, il giorno precedente il quinto anniversario della scomparsa del prelato.

L’appuntamento è tra le vie Roma, Giovanni XXIII e per Crenna dove l’amministrazione farà una breve cerimonia che precederà la santa messa delle 18.00 nel vicino santuario.

La scelta è stata deliberata lo scorso 9 maggio , una decisione legata in modo particolare al fatto che egli fu l’arcivescovo che consacrò la Chiesa “Natività di Maria Vergine” del Cuoricino il 1 giugno 2000.

Il Cardinal Martini fu arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. Biblista ed esegeta, soprannominato “cardinale del dialogo” tra le religioni. Persona illuminata, modello morale per credenti e non credenti, capace di ascolto, punto di riferimento significativo per giovani e anziani, lavoratori e uomini di cultura, scienziati e politici e per tutti gli onesti cercatori della verità.

È ancora oggi attuale la sua frase “chi è orfano della casa dei diritti non può abitare in quella dei doveri”.

L’intitolazione apre idealmente il calendario di eventi legati alla Festa Patronale “Cuoricino in Festa”, dal 1 al 15 settembre, quest’anno dedicata al Cardinale illuminato:

• In Sala Pertini (Cubo) venerdì 1 settembre ore 21 conversazione con Padre Bartolomeo Sorge, “Cardinal Martini: Sognatore o Profeta?”.

• Giovedì 7 settembre, processione “Aux Flambeaux” dal Santuario alle ore 21 presieduta da don Paolo Cortesi, già segretario del Cardinal Martini.

Il tradizionale spettacolo pirotecnico si terrà la sera di venerdì 8, mentre il successivo venerdì 15 settembre andrà in scena la commedia brillante de “I Legnanesi” dal titolo “Viaggiando con noi”.