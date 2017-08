Una serata in sella per le vie di Malnate

Eventi

Sabato 19 agosto tour di Malnate in bicicletta, con una pedalata notturna. Per gli appassionati delle due ruote il raduno è alle 20.30, in Piazza delle Tessitrici per l’iscrizione.

Una visita alla Cappella di San Rocco precede la partenza, prevista per le ore 21.00. Il percorso di circa 5 Chilometri, si snoderà tra le vie del centro cittadino; tutti possono partecipare: bambini, ragazzi, genitori, nonni e chiunque voglia riscoprire la città pedalando.

Indispensabile munirsi di luci e pettorine.