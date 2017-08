Una varesina con Magalli a “I fatti vostri”

Sarà la varesina Laura Forgia a sostituire Adriana Volpe nella conduzione della trasmissione “I fatti vostri” su Rai Due, dopo la lite in diretta con Magalli che si è conclusa con l’estromissione della Volpe, dirottata su altre trasmissioni.

Nata a Varese il 9 ottobre 1982 Laura Lena Forgia ha una bellezza insieme mediterranea e nordica, frutto del fortunato incontro tra i geni del padre italiano e della mamma svedese.

Laureata in biotecnologie mediche all’Università dell’Insubria, ha iniziato la sua carriera come modella già da piccola ed è poi approdata nel mondo della televisione, con molte partecipazioni a film e trasmissioni di successo: è stata concorrente di “Pechino Express”, star di “Cultura Moderna” e “professoressa” dell’Eredità.

Poi le prime esperienze nella conduzione al fianco di Teo Mammucari nell’ultima stagione di “Cultura moderna” e come opinionista nel programma sportivo “Tiki Taka”.

Fisico mozzafiato, occhi azzurri e capelli biondi, l’ex modella ha suo attivo anche una copertina dedicatale da Playboy.

Adesso Laura è pronta a lasciare Mediaset per una platea molto popolare come la trasmissione “I fatti vostri”, andata in onda su Rai Due per la prima volta nel dicembre 1990.