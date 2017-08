Una veglia di preghiera in San Magno per Bruno Gulotta

foto di Legnano

Questa sera la basilica di San Magno, nell’omonima piazza, ospiterà una veglia di preghiera in memoria di Bruno Gulotta, il 35enne padre di due bambini rimasto ucciso nell’attentato terroristico sulla Rambla di Barcellona del 17 agosto.

Sarà l’occasione per tutti i legnanesi che lo vorranno, per stringersi intorno alle famiglie coinvolte in questo grande dolore. Bruno sarà ricordato alle 20 con un momento di preghiera e riflessione.

Bisognerà, invece, ancora attendere per conoscere la data delle esequie in attesa che vengano completati i passaggi burocratici in Catalogna e non è da escludere che possa essere eseguita un’autopsia anche a Roma, dove il corpo di Bruno dovrà passare insieme a quello dell’altro giovane italiano rimasto ucciso, Luca Russo,25enne di Bassano del Grappa.