Un’altra doppietta per Roberta Motta

Nella giornata in cui “re” Gregorio Paltrinieri ha vinto i 1.500 metri stile libero, sono proseguite le Universiadi anche per due atleti di casa nostra, la pallanotista Roberta Motta e l’arciere Matteo Paoletta.

Seconda vittoria per il Setterosa di pallanuoto, che dopo aver dominato con l’Argentina si è ripetuto contro la malcapitata Grecia. 14-3 il risultato finale per l’Italia, già avanti 10-2 a metà partita; anche in questa occasione buona prova della lavenese Roberta Motta che ha realizzato una doppietta. La mancina in forza al Cosenza è andata a segno al 5’24” del secondo periodo e all’1’11” della quarta frazione, portando così a quattro il proprio bottino di reti all’Universiade.

Ora l’Italia è in testa alla Pool B con 6 punti: prossima partita giovedì 24 contro gli USA.

Niente da fare nel concorso a squadre dell’arco olimpico maschile per Matteo Paoletta. Il terzetto dell’Italia composto dall’alfiere degli Arcieri Varese, da Massimiliano Mandia e da Paolo Caruso, è stato subito eliminato dal tabellone per le medaglia. Ad avere la meglio nell’ottavo di finale è stato il Kazakistan (Duzelbayev, Gankin, Mussayev) con il punteggio di 5-4.