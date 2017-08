Un’asfaltatura “rispettosa” dei parcheggi

via Morosini

L’asfaltatura a misura di sosta.

Un lettore segnala la curiosa curvatura a cui sono stati costretti gli operai impegnati a rifare il manto stradale in via Pola in Valle Olona a Varese.

Una linea ondulata che ha solo sfiorato la vettura lasciata parcheggiata. I lavori sono avvenuti questa mattina, giovedì 24 agosto, adeguatamente segnalati nei giorni precedenti.

Un’opera di fino che ha creato qualche perplessità tra i residenti.