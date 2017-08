Unet E-Work, assegnati i numeri di maglia

Cev Cup: Uyba-Pomì 3-2

Prima settimana di lavoro no stop per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio che saranno impegnate tra sessioni pesi, lavoro i piscina e lavoro con la palla al Palayamamay. Gli allenamenti sono aperti al pubblico martedì 29 agosto (dalle 16 alle 18), giovedì 31 (15,30-18); venerdì 1 settembre (17-19,30) e sabato 2 (16-18,30).

E mentre le Farfalle, in attesa di coach Mencarelli fresco vincitore del Mondiale under 18, lavorano duro per prepararsi alla nuova stagione, continua la campagna abbonamenti, che nei primi quattro giorni ha visto la vendita di oltre 200 tessere.

Infine le giocatrici hanno scelto anche i numeri di maglia per la stagione 2017/18. Non ci sono variazioni da parte delle confermate, soddisfatta la curiosità per i nuovi acquisti. Ecco l’elenco.