Un’iguana in Brianza

Si trova in una gabbia capiente, adatta alle sue misure (è lunga circa un metro, inclusa la coda), presso l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Monza l’iguana ritrovata mercoledì nel tardo pomeriggio nel Parco delle Groane, a Bollate in località Castellazzo.

Era su un albero, il primo a notarla un cittadino che passeggiava lungo un sentiero ciclopedonale e che ha subito avvertito i Vigili del Fuoco i quali hanno passato la segnalazione al comando di Polizia Locale del Parco.

Sul posto si sono recati il commissario di Polizia Locale Orietta Borella e l’agente scelto Marco Pizzuti che hanno organizzato le operazioni di recupero del rettile coadiuvati dalla Guardia Ecologica Volontaria della Provincia di Monza Brianza Cesare Mondonico, particolarmente esperta in questo tipo di operazioni. Di certo l’iguana non è un animale tipico del Parco delle Groane e, in genere, di queste aree geografiche.

Vive infatti in America centrale e soprattutto in Sudamerica nella fascia che va dal Messico meridionale, giù fino al Brasile, Paraguay e Bolivia. Con ogni probabilità l’iguana ritrovato a Bollate era custodito in qualche villa o appartamento della zona e poi, molto probabilmente, abbandonato.

Comunque l’ENPA di Monza, come vuole la prassi, provvederà già da queste ore tramite i propri canali a diffondere gli annunci del ritrovamento nel caso in cui fosse stata persa da qualcuno o fuggita da una gabbia. Ovviamente chi ne rivendicherà la proprietà – l’animale non aveva chip o altro – dovrà fornire la certificazione del Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione). Altrimenti verrà affidata a chi potrà garantire all’animale condizioni di vita favorevoli.