Union Villa Cassano, inizia una nuova stagione

È iniziata lo scorso 5 agosto la stagione 2017-2018 dell’Union Villa Cassano, che affronterà con ambizioni rinnovate il campionato di Eccellenza.

L’allenatore sarà mister Gianluca Antonelli, scelto dal presidente Luigi Ielmini per guidare la squadra nella nuova stagione che vede Mirko Barban passare nelle vesti di direttore generale prendendo il posto di Sandro Tognola che si dedicherà, su richiesta del presidente, alla Juniores regionale Fascia A dove è confermato come mister Paolo Rivolta.

«Abbiamo lavorato per allestire una squadra, tra conferme e nuovi arrivi, cercando di mettere insieme un gruppo di livello, in grado di disputare un tranquillo campionato di Eccellenza in cui portiamo, all’inizio della preparazione, anche alcuni elementi della nostra Juniores per una loro valutazione da parte del mister – spiegano Maurizio Palazzi e Attiliano Pressi –. Il gruppo è nato, nonostante le difficoltà delle trattative e le voci di mercato, sia in entrata che in uscita, non sempre con fondamento, ma sempre seguendo le indicazioni del mister Antonelli e del direttore generale Barban. Puntiamo a un campionato tranquillo in cui toglierci qualche soddisfazione che i tifosi cassanesi si meritano e che speriamo possano gioire sugli spalti del nostro campo di via Salvo d’Acquisto».

LA ROSA: