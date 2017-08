Universiadi, giornata “no” per calcio e arco

ROME, ITALY - AUGUST 12: Italy University posed a photo team before the frienldy match between Italy University and ASD Audace on August 12, 2017 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

Terza giornata di gare alle Universiadi di Taipei, con il programma che ha visto impegnati sia il tiro con l’arco sia il calcio, due discipline che vedono impegnati atleti della nostra provincia. Martedì 22 torna invece in acqua la pallanuoto femminile di Roberta Motta.

ARCO: PAOLETTA FUORI NELL’INDIVIDUALE

Matteo Paoletta, portacolori degli Arcieri Varese, non è riuscito ad andare oltre il secondo turno a eliminazione diretta nel torneo individuale. L’atleta biancorosso ha esordito contro Alfred Ho (Singapore) e ha avuto facilmente la meglio dell’avversario, superato 6-0. Disco rosso, invece, nel secondo incontro che ha visto Paoletta opposto all’indiano Pravin Ramesh Jadhav: il brianzolo-varesino è stato battuto nettamente per 7-1. Per l’Italia, Massimiliano Mandia è avanzato fino agli ottavi prima di essere sconfitto. Ora i tre azzurri (c’è anche Caruso) sono attesi dalla prova a squadre nella quale possono provare ad avanzare fino ai piani alti.

CALCIO: ITALIA BATTUTA E SPALLE AL MURO

La nazionale di calcio, con Marco Taino e con il 20enne legnanese (ma nato a Cittiglio) Stefano Pellini, è andata pesantemente a sbattere contro la Russia, formazione che già all’esordio aveva battuto il Brasile.

Gli azzurri hanno perso con un rotondo 3-0 (doppietta di Sergeev nel primo tempo, gol di Obolskii nella ripresa) e ora sono con le spalle al muro: per il passaggio del turno sarà necessaria una vittoria con i verdeoro (il pareggio non basta), mercoledì 23 agosto. Il match è stato anche segnato dall’espulsione di Granziera per due cartellini gialli al 26′ e al 28′. Taino ha disputato l’intera partita mentre Pellini, dopo 70′, ha lasciato il posto a Favo.