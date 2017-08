Universiadi: l’Italia vola ai quarti di finale

ROME, ITALY - AUGUST 12: Italy University posed a photo team before the frienldy match between Italy University and ASD Audace on August 12, 2017 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

Buone notizie per l’Italia del calcio alle Universiadi. Gli azzurrini, campioni uscenti del torneo, riscattano la brutta sconfitta patita con la Russia e volano ai quarti di finale grazie al successo ottenuto ai danni del Brasile.

Due a zero il risultato finale sui verdeoro che, così, sono estromessi dalla competizione: a siglare le reti sono stati Tommaso Taviani al 77′ e Vittorio Favo in pieno recupero, al 94′. L’Italia aveva bisogno di un successo: in caso di pareggio (o sconfitta) sarebbe stato il Brasile ad accompagnare la Russia nella fase a eliminazione diretta.

Entrambi in campo i “nostri” giocatori: il difensore Marco Taino ha disputato l’intera partita, mentre il centrocampista Stefano Pellini – di nuovo titolare – ha lasciato spazio dopo 52′ a Collodel. Per il giovane nato a Cittiglio e cresciuto a Legnano anche un cartellino giallo.

Ora per l’Italia c’è l’ostacolo Giappone: i nipponici hanno vinto il proprio raggruppamento con tre vittorie in tre partite. Appuntamento venerdì 25 nel primo pomeriggio, ora italiana.