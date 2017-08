Uno spettacolo per le vie della città dedicato alla Battaglia di Varese

Karakorum teatro

Ormai sono le fasi conclusive della stagione 2016/2017 per Progetto Iceberg di Karakorum Teatro che ha animato le vie di Varese e altri luoghi notevoli della provincia durante tutta l’estate.

Questo week end Karakorum Teatro andrà in scena con “La Battaglia di Varese: Storia di una città che era già Nazione” uno spettacolo del progetto di teatro itinerante “Progetto iceberg” sostenuto da Regione Lombardia.

Il palcoscenico saranno le vie della città e lo spettacolo è letteralmente una corsa contro il tempo per schivare palle di cannone e le ronde di soldati austriaci fianco a fianco con i protagonisti del risorgimento varesino interpretati da Stefano Beghi e Matteo Sanna.

Gli spettatori ripercorreranno le vicende degli uomini che si sono battuti e sacrificati al fianco di Garibaldi per portare l’Italia anche a Varese, storie che hanno animato le vie del nostro quieto centro cittadino trasformandolo in un campo di battaglia, in nome di quei valori universali che sono il fondamento della moderna democrazia.

Lo sbarco di Garibaldi a Sesto Calende fu un evento storico, è il 23 maggio 1859. Pochi giorni dopo Varese è liberata, gli austriaci sono in fuga… ma, dopo? Cosa successe dopo? Quando Garibaldi andò “a fare l’Italia” da un’altra parte, quando questa Italia cadde sulle teste della gente normale, quando il sogno di una nazione rimase nelle mani dei varesini, cosa successe allora?

Insomma, oggi ci chiederemmo: quanto costa fare l’Italia?

L’appuntamento è quindi in p.zza Repubblica il 9 e il 10 settembre

La partenza è fissata per le 17:30 sono caldamente consigliate delle calzature comode (lunghezza del percorso 1,8 km durata 1.30h circa).

Causa numero limitato di posti, per assistere alle rappresentazioni, la prenotazione è obbligatoria su https://www.karakorumteatro.it/eventi

Per informazioni info@karakorumteatro.it

web: www.karakorumteatro.it