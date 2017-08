Uomo investito sulle strisce pedonali in via Piave

Varie dai comuni

Investimento di un pedone in Via Piave, ad Azzate, intorno alle 17 e 30 di questo pomeriggio. L’uomo, 47 anni, è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali all’altezza del civico 50 da una Clio Renault che sopraggiungeva in direzione di Buguggiate.

Sul posto l’ambulanza e l’auto-medica che hanno trasportato l’uomo all’Ospedale di Varese in codice giallo. L’uomo alla guida dell’automobile invece, è stato soccorso in codice verde.

Sul posto i Carabinieri di Azzate per ricostruire la dinamica dell’incidente e per deviare il traffico. La strada infatti, è stata bloccata per circa un’ora nel senso di marcia interessato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.